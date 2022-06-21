بعد نجاحها.. أحمد محمد ثروت يكشف كواليس أغنيته الجديدة "وجودك فرق"

قال المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت تعليقًا على أولى تجاربه الغنائية بطرحه أغنية بعنوان "وجودك فرق"، أن جرت العادة أن يتناقش ويختار مع والده الالبومات الفنية لكلًا منهما لكن ظروف تجربته اغنائية الاخيرة لها ظروف خاصة لا سيما أنه "خاطب" وكان يريد عمل أغنية لخطيبته.

وتابع مازحا خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": لازم نعمل حاجة في الخطوبة، فيما ردت عليه الحديدي: "ماتغنيش بس في الخطوبة غني طول حياتك أنا قلتلك من زمان صوتك حلو ليرد مازحًا وفي الفرح كمان.

وردت لميس الحديدي: "لأ.. طول العمر"، فيما أكد أنه سيغني أي شيء يدعم المرأة.