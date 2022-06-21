نجل محمد ثروت: انتظروا والدي في ثوب غنائي جديد

أوضح الفنان أحمد محمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، أنه بعد نشر جزء من اغنيته "وجودك فرق" في أعقاب الخطوبة على منصات التواصل الاجتماعي حصدت 6 مليون مشاهدة، ونصحه والده بعدم إنتظار الالبوم كاملًا وأن يتم نشر الاغنية.

واضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة on تقديم لميس الحديدي، قائلًا: "قلت مش هستنى لحد ماينزل كاملًا وبعد مانشرتها رسميًا حصدت مليون مشاهدة خلال ثلاثة ايام فقط.

وكشف أن والده يستعد لطرح ألبومه عقب الانتهاء منه في عيد الاضحى المبارك قائلًا: "هتشوفوه في شكل جديد خالص لون جديد ونزلة حلوة ".





وردت الحديدي: "هتشوفوا حركاته وهو ملك الحركات بس مخبيها شوية".

وطرح المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت، أولى تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق"، من ألحان عمرو الشاذلى، وكلمات حسام سعيد، وتوزيع محمد ياسر، مكس وماستر م. محمد صقر، تأليف وتريات أحمد حسن فكرى، جيتار مصطفى نصر، هندسة صوتية محمد إسماعيل. وتقول كلمات الأغنية: "وقعت ليا من السماء، وبين إيديك قلبى أترمى.. ارتحت وأنا جنبك بجد، وليك مشاعرى مِسلمة.. لحقت عمرى اللى أتسرق وقد إيه وجودك فرق، كأنى من غير قلب عشت، ويوم لقاك قلبى اتخلق.. فتحت عينى على الدنيا بنظرة جديدة.. على إيدك بس أنا شوفت حاجات غابت عنى..قربت حاجات كانت لسنين عنى بعيدة".