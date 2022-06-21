نجل محمد ثروت: انتظروا والدي في ثوب غنائي جديد

الفجر الفني
محمد ثروت
محمد ثروت
Advertisements

أوضح الفنان أحمد محمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، أنه بعد نشر جزء من  اغنيته "وجودك فرق" في أعقاب الخطوبة على منصات التواصل الاجتماعي حصدت 6 مليون مشاهدة، ونصحه والده بعدم إنتظار الالبوم  كاملًا وأن يتم نشر  الاغنية.

 

واضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة on تقديم لميس الحديدي، قائلًا: "قلت مش هستنى لحد ماينزل كاملًا وبعد مانشرتها رسميًا حصدت مليون مشاهدة خلال ثلاثة ايام فقط.

 

وكشف أن والده  يستعد لطرح ألبومه   عقب الانتهاء منه في عيد الاضحى المبارك قائلًا: "هتشوفوه في شكل جديد  خالص لون جديد ونزلة حلوة ".
 
 

وردت الحديدي: "هتشوفوا حركاته وهو ملك الحركات بس مخبيها شوية".

 

وطرح المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت، أولى تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق"، من ألحان عمرو الشاذلى، وكلمات حسام سعيد، وتوزيع محمد ياسر، مكس وماستر م. محمد صقر، تأليف وتريات أحمد حسن فكرى، جيتار مصطفى نصر، هندسة صوتية محمد إسماعيل. وتقول كلمات الأغنية: "وقعت ليا من السماء، وبين إيديك قلبى أترمى.. ارتحت وأنا جنبك بجد، وليك مشاعرى مِسلمة.. لحقت عمرى اللى أتسرق وقد إيه وجودك فرق، كأنى من غير قلب عشت، ويوم لقاك قلبى اتخلق.. فتحت عينى على الدنيا بنظرة جديدة.. على إيدك بس أنا شوفت حاجات غابت عنى..قربت حاجات كانت لسنين عنى بعيدة".

أحمد محمد ثروت المطرب محمد ثروت وجودك فرق أغاني مزيكا

مواد متعلقة

بعد نجاحها.. أحمد محمد ثروت يكشف كواليس أغنيته الجديدة "وجودك فرق"
Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحسم منصب المدير الفني.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

عاجل.. يوم حزين على المصريين.. انتحار شاب بالقاء نفسه أعلى برج القاهرة (فيديو)

بعد نجاحها.. أحمد محمد ثروت يكشف كواليس أغنيته الجديدة "وجودك فرق"

عاجل.. الأهلي يُقدم عرض رسمي للتعاقد مع مهاجم صن داونز

صديق والد ضحية المنصورة: نيرة رفضت الارتباط بالقاتل لهذا السبب

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

بعد ذبح طالبة المنصور... بسمة وهبة توجه رسالة غير متوقعة لمحمد رمضان (فيديو)