أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-6-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية بعد استقراره في البورصات العالمية، وجاءت الأسعار كما يلي:



أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 864 جنيها.

عيار 21 يسجل 1008 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1152 جنيها.

الجنيه الذهب 8064 جنيها.

أونصة الذهب 1839 دولار.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب هامشيا، إذ أدى ضعف الدولار إلى دعم الطلب على السبائك.

يأتي ذلك مع توقع أن تؤدي العطلة في الولايات المتحدة إلى ضعف التداول خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم أغسطس- بنحو 0.08%، ليصل إلى مستوى 1842 دولارًا للأوقية.ليًا في نطاق متقلب منذ 19 مايو/أيار بين 1805 دولارات و1880 دولارًا"، وهذا يجعلها سوقًا للمتداولين أكثر منها سوقًا للمستثمرين".