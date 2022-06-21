نيفين جامع: دور رئيسي لمجتمع الأعمال المصرى والقطرى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم استعرضت فرص الاستثمار بالسوق المصرى والمشروعات الحالية والمستهدفة للشركات أعضاء الرابطة في مصر.

حضر اللقاء السفير عمرو الشربينى سفير مصر بقطر والوزير مفوض تجارى  يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وأكدت الوزيرة الدور الهام لمجتمعى الأعمال بمصر وقطر في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين وإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية طموحات الشعبين الشقيقين وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرى وتذليل كافة العقبات التي تواجهها وبما يسهم في التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الإستثمارية  المتاحة بالسوق المصرى والذى يعد بوابة رئيسية للنفاذ إلى السوقين الإفريقى  والأوروبى وذلك بفضل الإتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع هذه الأسواق  .

وأضافت الوزيرة أن اللقاء تناول الترتيب لزيارة وفد رابطة الشركات القطرية إلى مصر خلال الفترة القريبة المقبلة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع الشركات أعضاء الرابطة بشأن إمكانيات إنشاء فندق بمدينة دمياط للأثاث باستثمارات قطرية.

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