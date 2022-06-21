"بيتي" تطلق تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا لتطوير صناعة الألبان ورفع جودتها في مصر

محمد سيف نائب رئيس الشركة: التطبيق ينظم عمليات التحكم والتوريد مع مزارع الألبان ويرفع مستوى الجودة داخل سلاسل القيمة بالكامل

كشفت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتى"، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني "Beyti Farm Sys"، لتنظيم وتيسير العمل مع مزارع الألبان، لدعم عملية التحول الرقمي في متابعة عمليات التحكم وتوريد الألبان ومراقبة جودتها.

شركة بيتي



من جانبه أوضح محمد سيف، نائب رئيس شركة "بيتي" لشؤون المشتريات والمشروعات الزراعية، أن الشركة عرضت التطبيق الإلكتروني الجديد، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمرAgri Tech meet 2022" "، والذي أقيم تحت شعار "التحول الرقمي لأنظمة الأغذية الزراعية". وبرعاية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد-IFAD"، وبمشاركة وزارات الزراعة والتعاون الدولي والاتصالات والتضامن الاجتماعي.

وأكد "سيف"، أن التطبيق الجديد سيدعم تنفيذ استراتيجية "بيتي" لتطوير صناعة الألبان في مصر، حيث سيساعد الشركة في تحقيق أهدافها، من خلال نظام مستدام يربط بين جميع أطراف منظومة التصنيع، والمساهمة في تطوير سلسلة الإنتاج، عن طريق تطوير المزارع، ونظم نقل الألبان، ورفع مستوى الجودة داخل سلاسل القيمة بالكامل.

وأضاف نائب رئيس شركة "بيتي" لشؤون المشتريات والمشروعات الزراعية، أن التطبيق سيضمن تحقيق فوائد عديدة بالنسبة للمزارعين، حيث سيساعد مزارع الألبان في تتبع شحناتها في جميع مراحلها، بما يضمن الإلمام الفوري بنتائج اختبارات الشحنات، وبما يساهم في رفع كفاءة المنظومة بالكامل.

التحول الرقمي



وأكد "سيف" أهمية التحول الرقمي في عمليات التوريد ورقابة الجودة موضحا أن تبادل المعلومات بصورة فعالة وسريعة، يساهم في عمليات تحسين جودة الالبان بشكل عام والاستلام بالمصنع، بالإضافة لأنها ترفع كفاءة المُزارع؛ لذلك تأتي الأهمية الكبرى لتطبيق "Beyti Farm Sys"،الذي يدعم كل تلك الاهداف، موضحا أن "بيتي" قامت بتنظيم دورات تدريبية للمزارعين حول كيفية استخدام التطبيق، لتحقيق اقصي استفادة ممكنة لكافة اطراف الصناعة سواء علي مستوى تحسين جودة إنتاجية الألبان وسرعة تداول المعلومات وإيجاد الحلول لأي مشكلات طارئة".

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات