"المحكمة الاقتصادية" تقضي بدفع متأخرات رواتب العمال بفوائدها

ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة ٧ استثمار، صاحب مصنع ملابس بدفع مبلغ ١٨ ألف جنيه، قيمة مرتبات ومستحقات العاملين بمصلحة الجمارك المكلفين بمراقبة أعمال شركته وحراستها داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، والمكلفين بمراقبة دائمة لمشروعه، واعتبرته المحكمة دين واجب السداد، وألزمت صاحب المصنع بسداد الفوائد القانونية بواقع ٤٪؜ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح، عمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 23870 لسنة 70 ق.

وتبين للمحكمة، أنه عام ١٩٩٨ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الترخيص رقم 592 لسنة 1998 لمصنع تريكو طارق بالمطرية، في القاهرة “المدعى عليه"، بمزاولة نشاط نسيج الغزل وإنتاج الأقمشة، وتصنيع كافة أنواع الملابس الجاهزة، على نحو ما ورد بالمادة الأولى من الترخيص.

عدم صرف الرواتب

وقد ورد بالمادة (12) منه النص على التزام الشركة المرخص لها بسداد كافة التكاليف السنوية مقدما الخاصة بمندوبي الهيئة والجمارك عن كل وردية، وكذا مرتب الحراس الدائمين المكلفين من قبل الهيئة لمراقبة أعمال المشروع، ونصت المادة (13) من الترخيص على التزام الشركة بنقلهم من وإلى المنطقة الحرة، على نفقتها وتوفير مكاتب مناسبة لهم.

وقد ذكرت جهة الإدارة، أن المدعى عليه لم يقم بسداد ما تم حسابه عليه من مبالغ بلغت ١٨ ألف جنيه، نظير رواتب ومستحقات مندوبي مصلحة الجمارك عن فترة محددة.

الاعتراف بعدم السداد

ورأت المحكمة، أن صاحب المصنع، لم ينكر التزامه بهذه المبالغ، ولم يقدم أمام المحكمة ما يفيد قيامه بسداد أي من تلك المبالغ لجهة الإدارة إبراء لذمته، مما يعول عليه بأن المبلغ المطالب به من جانب جهة الإدارة قد تم تقديره تقديرا صحيحا، واستندت فى حسابه إلى قاعدة أقرها القانون ونظمتها لائحته التنفيذية، ونصت عليها شروط الترخيص الصادر للمدعي عليه بمزاولة النشاط، ويصبح بذلك دينا على المدعي عليه، ومن ثم أضحى مطالبة جهة الإدارة بالمبلغ قائمة على سند من صحيح القانون، ويتعين الحكم بإلزام المدعى عليه بسداده لجهة الإدارة.

وبشأن الفوائد القانونية، قالت المحكمة، ولما كان المبلغ محل المطالبة معلوم المقدار وقد امتنع المدعى عليه عن سداده دون سند من القانون، فمن ثم يتعين القضاء بأحقية المدعي بصفته في الفوائد القانونية على ذلك المبلغ بنسبة 4 % استنادا إلى أن محل الالتزام يعد من قبيل المسائل المدنية، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها والحاصلة عام ٢٠١٥، وحتى تمام السداد.