جمارك دبي تبحث تبادل الخبرات مع نظيرتها الألمانية

نظمت دائرة جمارك دبي، ورشة عمل مشتركة مع الجمارك الألمانية، بهدف تبادل الخبرات في قطاع التفتيش الجمركي وتعزيز التعاون والعمل المشترك، لمواجهة مخاطر تهريب المواد الممنوعة، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في التصدي للتجارة غير المشروعة، وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الجمركي بالإضافة إلى التعرف على طرق التحليل الفعال لوثائق الشحن وتحديد المؤشرات التي تؤدي إلى رصد الأخطاء والانتهاكات.

شارك بالورشة عبر تقنية الاتصال المرئي، مطر المهيري قائد فريق التفتيش بإدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، ومانغيرد ليندلوف نائب رئيس مكتب الجمارك الألمانية، وباسكال إيميرت رئيس قسم تفتيش الحاويات في الجمارك الألمانية، بحضور نادجا هوندت مسؤولة الارتباط الجمركي القنصلية الألمانية في دبي.

أكد مطر المهيري أن جمارك دبي تسعى دائمًا إلى مواكبة كل ما هو جديد ومستحدث لمواجهة مخاطر تهريب المخدرات والمواد المنوعة بكافة أنواعها، وتشكيل حائط صد أمام محاولات التهريب المختلفة، حفاظًا على أمن وأمان المجتمع، من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية المبتكرة في مجال التفتيش الجمركي المدعومة بأحدث أجهزة الفحص والمعاينة.

وأوضح أن جمارك دبي تحرص على تبنى قطاع التفتيش الجمركي في الدائرة سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكافة محاولات التهريب، ابتداءً من تقنية الإنذار المبكر المتمثل في نظام محرك المخاطر الذكي لتشخيص كافة الشحنات المشتبه فيها مسبقًا، وصولًا إلى عمليات التفتيش حيث يتم تزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة التفتيش المتطورة، بالإضافة إلى التطوير المستمر في مبادرة "سياج" التي تهدف إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية لحماية المجتمع والاقتصاد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة بالاستعانة بطائرات دون طيار "الدرون "وزوارق مجهزة بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع السفن قبل دخولها إلى موانئ المنطقة الساحلية كإجراء استباقي للإبلاغ عن أي مخاطر قد تحملها السفينة.

وتم تقديم عرض مرئي عن رحلة المتعامل في مركز جمارك ميناء جبل على وعمليات تفتيش الحاويات حيث استثمرت جمارك دبي في نظام فحص الحاويات والشحنات عن طريق الأشعة السينية، الذي يعمل على رصد عمليات التهريب للمواد المشعة، والمخدرات والعقاقير، والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، والأغذية الملوثة، والأسلحة، والاتجار بالبشر، كما يتميز النظام بقدرته على فحص 150 حاوية في الساعة والتعرف على أرقام الحاويات بشكل آلي، بالإضافة إلى ارتباطه الحي بنظام التخليص الجمركي المتكامل مرسال 2 دون الحاجة للتدخل البشري.

وتناولت الجمارك الألمانية الأنظمة المتبعة في تفتيش الحاويات والكشف السلع والبضائع المهربة وكذلك المواد الممنوعة والمقيدة.