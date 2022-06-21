"فيفا" يمدّد مهلة توقيع اللاعبين في أوكرانيا وروسيا حتى 2023

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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مدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية توقيع اللاعبين والمدربين الأجانب في أوكرانيا وروسيا لعقود خارجية حتى 30 يونيو 2023، دون انتظار فترة الانتقالات الرسمية.

وقالت المنظمة الدولية في بيان "قرّر مكتب مجلس "فيفا" تمديد تطبيق القواعد الموقتة للتوظيف المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين، من أجل تقديم مساعدة ملموسة للاعبين، المدربين والأندية التي تعاني من عواقب الحرب في أوكرانيا".

ويأتي هذا القرار بعد تعديلات على اللوائح تبناها "فيفا" في 7 و16 مارس (آذار) 2022.

وأضاف "فيفا" "في حال عدم توصل الأندية المنضمة إلى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم، إلى اتفاق متبادل مع لاعبيها و/أو مدربيها الأجانب قبل 30 يونيو (حزيران) 2022، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة، يحق لهؤلاء اللاعبين والمدربين تعليق عقود عملهم حتى 30 يونيو (حزيران) 2023".

وفي ما يتعلق بالقصّر الفارين من أوكرانيا مع ذويهم بسبب الغزو الروسي، أوضح "فيفا" أنهم سيعتبرون مستوفين لالتزامات المادة 19 من اللائحة وسيتم أعفاؤهم بالتالي من قاعدة منع الانتقالات الدولية للاعبين تحت سن 18 عامًا".

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