.افتتاح أكبر مركز إقليمي لتطوير الخدمات الغذائية في دبي

الاقتصاد
إمارة دبي
إمارة دبي
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افتتحت الشركة العالمية "إفكو أوت أوف هو" مركزا للتواصل مع العملاء؛ في دبي الأكبر من نوعه بالمنطقة وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.

ويساهم المركز في تمكين الشركات والمرافق في المنطقة التي تقدم منتجات احترافية على التعاون وتلبية متطلبات الأسواق بشكل مباشر.

ويلبي قطاع المنتجات الاحترافية، من أطعمة ومشروبات ومواد تنظيف، متطلبات جميع المطاعم والفنادق والمستشفيات والمطارات والمقاهي، مما يشكّل قاعدة كبيرة للأعمال بين الشركات، ويساهم أيضا في اقتصاد الدولة حاليا وفي المستقبل.

ووجهت أرزو علي باز، الرئيس التنفيذي لـ "إفكو أوت أوف هوم"، الشكر إلى معالي وزير الاقتصاد، والمجلس الإشرافي لمجموعة "إفكو" على الافتتاح الرسمي لمركز التواصل مع العملاء، مؤكدة ان المركز يشكل مكانًا حيويًا ونشطًا يلتقي فيه الطهاة للعمل والتعاون مع المطاعم لتطوير قوائم الطعامو طرح أفضل الحلول في الأسواق.

وأضافت، أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه الأنظمة الغذائية وسلاسل التوريد على مستوى العالم تحديات، فيما تشهد الصناعات في جميع المجالات تحولًا جذريًا، لافتة إلى أن تلبية احتياجات قطاع الأعمال بين الشركات ومن ثم إلى المستهلكين تتطلب قدرًا أكبر من المرونة والكفاءة والاستدامة، كما يحتاج الشركاء إلى سلاسل توريد فائقة الاستجابة من أجل تقديم أحدث الحلول والخدمات بشكل موثوق.

وتتمتع "إفكو أوت اوف هوم" التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وجزء من شركات "إفكو" العالمية، بقدرات الوصول إلى 26 شركة مختلفة في الدولة، فضلًا عن شبكة تضم 46 دولة من جميع أنحاء العالم توفر سلاسل إمداد متكاملة.

وتبلغ مساحة مركز التواصل مع العملاء 2300 متر مربع، وهو مجهّز بالكامل بمناطق مخصصة لمنتجات التنظيف، والمخابز، ومطابخ الطهي، وإعداد المشروبات، كما أنه مجهّز بأنظمة صوت مرئية في جميع أرجائه تقريبًا، بهدف تقديم العروض التوضيحية الحيّة والافتراضية.

ومن المتوقع توفير برنامج متكامل لدروس الطهي وغيرها، وتخصيص أيام للابتكار في غضون الأشهر القادمة.

متطلبات المطاعم مركز تواصل العملاء الأنظمة الغذائية منتجات التنظيف أنظمة صوت

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