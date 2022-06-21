"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي" تطلق برنامج "حماية حقوق العمال"

وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، اتفاقية مع شركة "دبي للتأمين"، لطرح برنامج "حماية حقوق العمال" يخدم الموظفين العاملين في الشركات التي تتخذ من مناطق التطوير الخاصة مقرًا لها، حيث يوفر البرنامج حماية أفضل ومزايا أعلى مقارنة بما كان متاحًا بموجب نظام الضمان المصرفي السابق.

وقع الاتفاقية سعادة المهندس عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، وسعادة عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، وذلك في مقر تراخيص بدبي، وبحضور مدراء الإدارات من الطرفين.

وأوضح المهندس عبدالله بالهول، أنه تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لجعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، فقد وقعت تراخيص اتفاقية شراكة استراتيجية مع دبي للتأمين لتعزيز مستوى وجودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الدائرة للموظفين والعاملين في الشركات الخاصة بمناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها تراخيص، والتي اشتركت في برنامج التأمين، وفقًا لبنود قانون العمل الإماراتي.

وأكد سعادته، أن توجهات "تراخيص" تتوافق مع قرار مجلس الوزراء بخصوص إلغاء الضمان المصرفي واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة، كـنظام بديل واختياري لنظام الضمان المصرفي المخصص لكل عامل، والذي كان يقضي بإيداع ضمانة مالية تبلغ 3 آلاف درهم إماراتي عن كل عامل، مؤكدًا بأن "تراخيص" حريصة على وضع مصالح القوى العاملة التي يعتمد عليها أصحاب الأعمال على رأس أولوياتها.

وقال إن الدائرة تواصل جهودها لتعزيز مكانة دبي الرائدة على خارطة التجارة والأعمال، من خلال توسيع مجالات التعاون بين الدائرة ومختلف الجهات التي تساهم في تحقيق رؤية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين من الشركات بما يتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف "الاتفاقية مع شركة دبي للتأمين هي أحدث شراكات دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص والتي نسعى من خلالها إلى بناء منظمومة أعمال أكثر تنافسية، مرتكزة على حلول مبتكرة وتسهيلات متكاملة، وتعتمد على توظيف شراكاتها الاستراتيجية في تسهيل وتسريع مزاولة الأعمال في الدولة باعتبارها حاضنة رائدة للاستثمارات".

من جانبه قال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين " تندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الشركة في تأسيس شراكات وعقد اتفاقيات مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، لتعزيز تكامل الجهود في دفع مسيره الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من أفراد ومؤسسات داخل الدولة".

وأضاف " اليوم، بدخولنا في هذه الاتفاقية مع دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص تكتمل شراكتنا، ونكون قد حققنا نقلة نوعية لمكانة شركة دبي التأمين التي تقدم لأصحاب الأعمال من متعاملي الدائرة محفظة من الخدمات التأمينية وفقًا لأعلى المعايير وأفضل الممارسات".

وقال " يرتكز برنامج حماية حقوق العمال على توفير حماية أفضل وفوائد محسنة لموظفي هذه الشركات سعيًا نحو إيجاد بيئة عمل تضمن حصولهم على جميع الحقوق التي يستحقونها كمساهمين أساسيين في عجلة الاقتصاد الوطني".

