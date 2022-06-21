سوق أبوظبي للأوراق المالية يطرح العقود المستقبلية على مؤشر "فاداكس 15"

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن طرح عقود مستقبلية على مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" للتداول في سوق المشتقات المالية الخاصة به.

وتعد العقود المستقبلية على مؤشر "فاداكس 15" أول مشتقات على مؤشر يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار مساعي الأخير إلى تسريع الجهود الرامية لتعزيز سيولة السوق وجذب المزيد من المستثمرين العالميين.

والعقود المستقبلية القائمة على "فاداكس 15" هي عقود تتم تسويتها نقدًا، وستعتمد نفس سعر الأداء المعياري لمؤشر "فاداكس 15"، والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأكبر والأعلى سيولة في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. هذا ويساوي العقد المستقبلي للمؤشر درهمًا واحدًا لمؤشر "فاداكس 15".

وتم إطلاق مؤشر "فاداكس 15" في مارس الماضي، بهدف دعم سوق المشتقات، والصناديق المتداولة في السوق المالية، وغيرها من منتجات تتبع المؤشر.

ويختار المؤشر الشركات بناءً على القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول ومتوسط قيمة التداولات اليومية.

وسيوفر طرح عقود مستقبلية قائمة على مؤشر فاداكس 15 سبيلًا جديدًا للمستثمرين لتداول الأسهم المُدرجة في السوق الرئيسي، مما سيعزز إدارة المخاطر على مستوى محافظ المستثمرين خلال الأوقات التي يمكن أن تشهد تقلبات في الأسواق.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية " يسهم إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر فاداكس 15 في تعزيز فرص المستثمرين والمتداولين في تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود السوق أو هبوطه، والتحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية، وزيادة الرافعة المالية. وبطرح مجموعة واسعة من المنتجات في سوق المشتقات المالية، فإننا نؤكد مواصلة التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة للمشاركين في السوق وجذب المستثمرين من المؤسسات والشركات الدولية. ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركة ’فوتسي راسل‘ للمؤشرات العالمية لإنشاء مؤشرات أخرى تدعم استراتيجية ADX One الرامية إلى تعزيز سيولة السوق وإطلاق فرص متميزة للنمو".

من جانبه، قال آرني ستال، الرئيس التنفيذي لشركة "فوتسي راسل".. " نهنئ سوق أبوظبي للأوراق المالية على إطلاق العقود المستقبلية لمؤشر فاداكس 15. ستسهل هذه العقود وصول المستثمرين الدوليين إلى الأسواق وتعزز الشفافية والحوكمة والكفاءة لأسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة. يؤكد تعاوننا مع سوق أبوظبي التزام فوتسي راسل بتمكين الأسواق المالية في الشرق الأوسط من الابتكار وتلبية الطلب المتزايد للوصول المفتوح إلى البيانات والتسعير ومقاييس الأداء. يسعدنا العمل عن كثب مع سوق أبوظبي ونتطلع إلى الإعلان عن مجموعة من المعايير الجديدة في الأشهر المقبلة ".

وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق المشتقات المالية في نوفمبر 2021 مع بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة لمجموعة "اتصالات" و"بنك أبوظبي الأول" و"الشركة العالمية القابضة" و"أدنوك للتوزيع" و"الدار العقارية". وارتفعت قيمة التداولات في سوق المشتقات المالية بأكثر من 950% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو.