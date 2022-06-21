الأسهم الأوروبية تواصل التعافي من خسائر الأسبوع الماضي بنهاية التداولات

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من يونيو حزيران على ارتفاع مواصلة تعافيها من تراجعات الأسبوع الماضي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.36% مسجلًا 408 نقاط، كما أنهى مؤشر FTSE الجلسة على مكاسب بنسبة 0.42% عند 7152 نقطة.

أما مؤشر CAC الفرنسي فارتفع بنحو 0.75% إلى 5964 نقطة، فيما صعد DAX الألماني بنسبة 0.2% عند 13292 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات قطاع السيارات بنحو 1.5%.

وتزامن مع تراجع أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي قرارات عدد من البنوك المركزية بقيادة الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

هذا وارتفع سهم Leonardo بنحو 3.4% بعد أن أعلنت شركة الطيران والدفاع الإيطالية أن وحدتها الأميركية للالكترونيات DRS وافقت على الاستحواذ على شركة RADA Electronic Industries.



واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها خلال تداولات اليوم، مع سعي المستثمرين لاقتناص الفرص المتاحة بعد انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي بسبب مخاوف الركود عقب رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة /01:26 مساء -بتوقيت الإمارات - ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.12% تعادل 148 نقطة ليصل إلى 13412.89 نقطة.. بينما صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.02% ليبلغ مستوي 411.28 نقطة مواصلا الارتفاع لثالث جلسة على التوالي.

وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.61% توازي 44 نقطة ليصل إلى مستوي 7166.08 نقطة.. في حين ربح مؤشر "كاك" الفرنسي 91.07 نقطة أو ما نسبته 1.54% ليصل إلى 6011.43 نقطة.

وزاد سهم شركة "إيرباص" الفرنسية بنسبة 1.1% أو ما يعادل 1.07 يورو ليبلغ مستوي 98.05 يورو مع إعلان شركة الطيران منخفض التكاليف "إيزي جيت" الدخول في ترتيبات مشروطة مع "أيرباص" لتوريد 56 طائرة من طراز "أيه 320".

وأنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من يونيو حزيران على ارتفاع مواصلة تعافيها من تراجعات الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.36% مسجلًا 408 نقاط، كما أنهى مؤشر FTSE الجلسة على مكاسب بنسبة 0.42% عند 7152 نقطة.

أما مؤشر CAC الفرنسي فارتفع بنحو 0.75% إلى 5964 نقطة، فيما صعد DAX الألماني بنسبة 0.2% عند 13292 نقطة.