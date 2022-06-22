يلا شوت plus مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر اليوم Ahly رابط ماتش الأهلي yalla ahoot

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي غزل المحلة، وذلك مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأهلي وي السلام.

ويواجه النادي الأهلي نظيره غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأهلي وي السلام.



ومن المتوقع أن يدخل سامي قمصان، مواجهة الليلة بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد.

خط الوسط: إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

