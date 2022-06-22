بث مباشر yalla shoot| مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة live match بث مباشر دون تقطيع Ahly goal

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي
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يستعد الأهلي لمواجهة نظيره نادي غزل المحلة، وذلك مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الاهلي والمحلة
ويواجه النادي الأهلي نظيره غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأهلي وي السلام.

 


 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمحلة

وتذاع مباراة الأهلي ضد نظيره غزل المحلة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.


 تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمحلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري


تردد قناة أون تايم سبورتس
قمر: نايل سات.
معدل الاستقطاب أفقي
التردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.

 

 

تشكيل الاهلي المتوقع 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد.
خط الوسط: إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية.
خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.
 

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