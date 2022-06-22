أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-6-2022 في مصر

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر  اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية  بعد استقراره في البورصات العالمية، وجاءت الأسعار كما يلي:


أسعار الذهب اليوم

 

عيار 18 يسجل 864 جنيها.

عيار 21 يسجل 1008 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1152 جنيها.

الجنيه الذهب 8064 جنيها.

أونصة الذهب 1839 دولار.

 

أسعار الذهب عالميًا



ارتفعت أسعار الذهب هامشيا،  إذ أدى ضعف الدولار إلى دعم الطلب على السبائك.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم أغسطس- بنحو 0.08%، ليصل إلى مستوى 1842 دولارًا للأوقية، ليصبح في نطاق متقلب منذ 19 مايو/أيار بين 1805 دولارات و1880 دولارًا"، وهذا يجعلها سوقًا للمتداولين أكثر منها سوقًا للمستثمرين".

كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على تراجع بنحو 1.9%، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.07%، ليصل إلى 1840.68 دولارًا للأوقية.

كما صعد سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم يوليو/تموز- بنحو 0.04%، عند 21.69 دولارًا للأوقية.
وارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.79%، عند 941.32 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاديوم الفوري 1.17%، عند 1839.81 دولارًا للأوقية.
 

 

 

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