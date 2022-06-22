ارتفاع صادرات مصر للتجمعات الدولية إلى 35 مليار دولار في 2021

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن قيمة صادرات مصر للتجمعات الدولية التي تتضمن مصر، بلغت 35 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة 22%، مقابل 38 مليار دولار واردات.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات ويتضمن بيانات جديدة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سلّطت الضوء على الزيادة الملحوظة في صادرات مصر لعدد من التجمعات الدولية سواء كانت مصر عضوًا بها أم لا.

وأوضح أن صادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية جاءت بالمرتبة الأولى، بقيمة 11 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة 6%، يليها تجمع الإسكوا بإجمالي 8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 3.5%، ثم الكوميسا بالمرتبة الأخيرة بإجمالي 3 مليارات دولار، بنسبة زيادة 31%.

فيما بلغت قيمة صادرات مصر للتجمعات الدولية التي لا تشمل مصر، 20 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة 77%، مقابل 38 مليار دولار واردات، لتأتي صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بالمرتبة الأولى، بقيمة 15 مليار دولار في 2021، وبنسبة زيادة 86%، يليها تجمع النافتا بإجمالي 3 مليارات دولار، بنسبة زيادة 44%.