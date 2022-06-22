موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الأربعاء 22-6-2022 في الدوري المصري

مباراة الأهلي وغزل المحلة، تعود منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد، حيث تقام اليوم مجموعة من المباريات الكبيرة، أهمها الأهلي وغزل المحلة، الزمالك والبنك الأهلي، ومواجهة بيراميدز وإيسترن كومباني.

ظروف مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتأتي مباراة الأهلي وغزل المحلة المقررة اليوم في ظروف استثنائية يمر بها المارد الأحمر، بعد خسارته نهائي إفريقيا أمام الوداد ثم رحيل مدربه بيتسو موسيماني وتعادله أمام الزمالك في آخر مبارياته.

مباراة الأهلي وغزل المحلة ومتعة وإثارة

وتشهد مواجهات الأهلي وغزل المحلة إثارة وقوة ومتعة كبيرة حيث أنها من المباريات الكلاسيكية للكرة المصرية، حيث يعتبر الأخير من الفرق الجماهيرية التي تمتلك شعبية كبيرة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، على أرضية استدا الأهلي والسلام، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين قبل مباراة الاهلى وغزل المحلة

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بـ41 نقطة جمعها من 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 لقاءات وخسر أخرى، فيما يحتل غزل المحلة المركز الـ11 برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ستة مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلة

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الاهلى وغزل المحلة مساء اليوم الأربعاء فى الدوري المصرى مع وجود أستوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء يضم ألمع نجوم الكرة المصرية.