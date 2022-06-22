النفط يتراجع 5 دولارات مع دعوات خفض الضرائب على الوقود

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط الأربعاء 22 يونيو حزيران تراجعًا حادًا وسط مساع من الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض الضرائب على الوقود بهدف تقليل التكلفة التي يتكبدها السائقون في ظل توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأميركي.

وبحلول الساعة 9:18 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.65 دولار أو 4.1% إلى 110 دولارات للبرميل بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.08 دولار أو 4.6% إلى 104.44 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، خسر الخامان ما يزيد على ستة دولارات لكل منها لتصل لأدني مستوى منذ 19 مايو أيار و12 مايو أيار على الترتيب.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إنه من المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس الأربعاء الموافقة على تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة اتحادية على البنزين قدرها 18.4 سنت للغالون وأن يدعو الولايات في بلاده لتعليق الضرائب التي تفرضها على الوقود.

وعبر نواب من الحزبين في الولايات المتحدة عن معارضتهم لتعليق الضريبة الاتحادية على الوقود.

ومن المتوقع أن يدلي بايدن بهذا الإعلان في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية كبرى خضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو خمسة دولارات للغالون مع تحقيق تلك الشركات لأرباح قياسية.

وأشارت شركتا فيتول وإكسون موبيل العملاقتان هذا الأسبوع إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن الإمدادات العالمية يتوقع أن تتخلف عن نمو الطلب.

كما قالت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء إن الاستثمارات البالغ قدرها 2.4 تريليون دولار والمقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام تشمل إنفاقًا قياسيًا على مصادر الطاقة المتجددة لكنها ستعجز عن سد الفجوة في الإمدادات وعن مواجهة التغير المناخي.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء أن الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة تراجعت في 2021 للعام الثاني على التوالي.

 

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