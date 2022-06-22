Nikkei الياباني يغلق على انخفاض بسبب مخاوف الركود

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تخلى المؤشر Nikkei الياباني عن مكاسبه السابقة ليغلق على انخفاض اليوم الأربعاء وسط مخاوف من الركود دفعت العقود الآجلة على الأسهم الأمريكية للتراجع بعد مكاسب كبيرة في وول ستريت الليلة الماضية.

وانخفض المؤشر Nikkei بـ 0.37% إلى 26149.55 نقطة، بعد ارتفاعه 0.82% ليسجل أعلى مستوياته في أسبوع عند 26462.83 نقطة.

هذا وارتفع 86 سهمًا على المؤشر فيما انخفض 131.

وتخلى المؤشر Topix الأوسع نطاقا كذلك عن مكاسبه السابقة ليغلق منخفضًا 0.19% مسجلًا 1852.65 نقطة.

 

 

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