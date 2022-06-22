2.4 تريليون دولار الاستثمار العالمي في الطاقة



بين تقرير حديث أن الاستثمار العالمي في الطاقة ستقفز إلى أكثر من 8 في المائة في عام 2022 وسيصل إلى 2.4 تريليون دولار، مع ارتفاع ملحوظ في سلاسل توريد الفحم.



وقال تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة والصادر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم إن الاستثمار في الطاقة النظيفة من المقرر أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار هذا العام ويمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع النمو في إجمالي الاستثمار في الطاقة.



وأضاف حسب "سي إن بي سي" أن متوسط معدل النمو السنوي في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأعوام الخمس التي تلت توقيع اتفاق باريس في عام 2015 كان يزيد قليلا عن 2 في المائة. ومنذ عام 2020، ارتفع هذا المعدل إلى 12 في المائة. ووصفت وكالة الطاقة الدولية ذلك بأنه "أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية الدولية، ولكنه مع ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".