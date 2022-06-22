يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر كورة لايف koora live اليوم 22-06-2022 في الدوري المصري yalla zmalek

نقدم لكم عبر موقعنا الفجر الرياضي بث مباشر يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الاهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، نيمار.

خط الوسط: أشرف روقا، إمام عاشور، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو.



موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والبنك الاهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلي

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الزمالك والبنك الاهلي مساء اليوم الأربعاء عبر قناة on time sport2 بتعليق بلال علام، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلي

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي نايل سات تحت تردد 11861 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.

