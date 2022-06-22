يلا شوت PLUS HD بث مباشر الاهلي وغزل المحلة يلا شوت Alahly live|| مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر اليوم 2022-06-22 يلا شووت

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد مجدي قفشة، محمد شريف، بيرسي تاو.



موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 على أرضية ملعب استاد السلام، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

تنقل مباراة الأهلي وغزل المحلة على قناة on time sport1 بتعليق أيمن الكاشف، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي نايل سات تحت تردد 11861 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.

