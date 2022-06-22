aiBANK يحقق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2022

أعلن «aiBANK» عن نتائج الأعمال للربع الأول من عام 2022، والتى شهدت تحقيق أداء قوى مدفوعًا بالتطورات التى شهدها البنك، ومن بينها عملية إعادة الهيكلة ودخول مستثمرين جدد على خلفية صفقة الاستحواذ التى تمت بنهاية عام 2021، والتى شهدت دخول المجموعة المالية هيرميس القابضة كمساهم رئيسى بالإضافة إلى صندوق مصر السيادى، ومن ناحية أخرى، قام البنك بزيادة رأس المال ليصل رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصرى، إضافةً إلى تعيين فريق إدارة جديد للبنك، والذى سيقود البنك نحو النمو والتوسع.

وفى هذا السياق، أعلن تامر سيف الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«aiBANK» عن تحقيق نتائج أعمال متميزة خلال الربع الأول من عام2022، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك الجديدة والتى ترتكز حول تطوير العمليات التشغيلية للبنك، وطرح المزيد من المنتجات والخدمات الابتكارية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء والتأكد من مواءمة عمليات البنك وفقًا لأحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية بما يعود بالمردود الإيجابى على العميل وكذلك على جودة وكفاءة وفعالية العمليات التشغيلية بالبنك. وأكد سيف الدين على التزام البنك بخطته لدعم الجهود التى تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص واعدة فى السوق المصرى.

وقد انعكس ذلك الأداء الجيد فى ارتفاع صافى الأرباح إلى حوالى 140 مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام2022، مقارنةً بخسائر قدرها مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام السابق، مصحوبًا بارتفاع العائد على حقوق الملكية ليسجل 11% مقابل خسائر بواقع (0.2%) خلال نفس الفترة من العام الماضى. ومن ناحية أخرى، ارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 41% ليصل إلى 341 مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بحوالى 242 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وعلى صعيد الأداء التشغيلى، حقق البنك نموًا ملحوظًا فى صافى العوائد والعمولات، وهو ما يعكس تطور أنشطته الرئيسية، وقد صاحب ذلك نمو صافى الأرباح التشغيلية بنسبة 40% ليبلغ 421 مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بحوالى 300 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضى.

بالإضافة إلى ذلك، شمل تطور الأداء خلال الربع الأول من العام الحالى ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية قبل احتساب المخصصات بنحو 21% لتسجل 13،648 مليون جنيه مصرى، مقابل 11،305 مليون جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2021. وقد ساهم فى هذا النمو ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 23% خلال نفس الفترة لتسجل حوالى 9،247 مليون جنيه مصرى، وكذلك محفظة تمويل الأفـراد بنحو 16% لتسجل حوالى 4،401 مليون جنيه مصرى، مع استمرار البنك فى الحفاظ على نسب مرتفعة لكلٍ من كفاية رأس المال والسيولة، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التى يستهدفها البنك وبما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التى تشهدها الساحتان المحلية والعالمية.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت ودائع عملاء البنك بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل 41،802 مليون جنيه مصرى، مقابل 38.730 مليون جنيه مصرى بنهاية ديسمبر2021. كما سجلت إجمالي أصول البنك نموًا بنسبة 16% لتسجل 52،585 مليون جنيه مصرى مقابل 45،451 مليون جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2021. وارتفع إجمالي حقوق الملكية ليسجل 5،009 مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2022.

وأضاف سيف الدين أن البنك يهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائنا من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على دعم قطاع الصناعة لزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية. علاوة على ذلك، فقد طور البنك من منتجاته وخدماته المصرفية للأفراد، كما واصل خطته لافتتاح فروع جديدة فى محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال العامين الحالى والمقبل، بجانب الاهتمام بنشر ماكينات الصراف الآلى لتغطية أغلب المناطق الحيوية فى أنحاء الجمهورية. وفى ضوء استراتيجية توسع الفروع لخدمة مناطق مختلفة فى مصر، سيفتتح البنك فرعه الجديد فى أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد لخدمة المزيد من العملاء فى غرب القاهرة.

وأكد سيف الدين أن البنك يحرص على المضى قدما فى خطط التحول الرقمى، وذلك بعد أن أصبح تطوير المنصة الإلكترونية للبنك ضرورة حتمية لدعم استقراره التشغيلى، إضافةً إلى تعزيز قدرته التنافسية فى المستقبل وذلك فى ظل الاتجاه العالمى لمنظومة الدفع الإلكترونية والتحول الرقمى للخدمات المصرفية وهو ما ساهم فى إرساء دعائم عصر جديد للشمول المالى، إلى جانب تنمية العنصر البشرى والذى يعد الاستثمار الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة للبنك.

عن aiBANK

تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزى المصرى، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكى وتمت زيادته إلى 1.987 مليون جنيه فى عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة فى 10 أكتوبر 2021 وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح

5.000.000.003 جنيه مصرى وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقًا للآتى:

المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومى بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة فى تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وعلى البنك فى ذات الوقت مع ربط المشروعات القومية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر درعًا من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوقت الراهن.

ويرتكز البنك فى تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (30) فرعًا منتشرة فى جميع انحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلى ATM لتغطى أغلب الأماكن الحيوية.

يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة بتواجد مباشر فى 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة فى السوق المصرى وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار فى منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل فى مصر وبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة فى الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفى السوق المصرى، تمتلك الشركة منصة رائدة فى خدمات التمويل غير المصرفى، والتى تغطى أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقارى والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية فى aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفى والبنك التجارى، فى ترسيخ المكانة الرائدة التى تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم فى تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد فى: مصر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، عمان، الأردن، باكستان، المملكة المتحدة، كينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بنجلاديش، نيجيريا، فيتنام.

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت فى هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب فى أسواق المال والتصرفات التى يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغى على القارئ توخى الحذر بألا يفرط فى الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتى هى صحيحة فى تاريخ النشر.