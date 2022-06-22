ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

