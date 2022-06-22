ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.
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