يلا شوت الجديد بث مباشر الأهلي والمحلة يلاشوت Ahli||مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة رابط ماتش AHly يوتيوب plus

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بث مباشر مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الاربعاء، الموافق 22 يونيو 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاهلي والزمالك في تمام الساعة 09:30 مساء بتوقيت القاهرة.
يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره فريق غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2021 - 2022.
يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.
تاريخ مواجهات الأهلي ضد غزل المحلة
- 94 مباراة جمعت بين الأهلي وغزل المحلة، حقق المارد الأحمر الفوز في 52 مباراة، وحسم التعادل 30 مباراة، بينما فاز زعيم الفلاحين في 12 مباراة.
- سجل لاعبو الأهلي 126 هدفا في شباك غزل المحلة، واستقبلت شباكه 55 هدفا.
- نجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة فى 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24مباراة.
- يعد حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.
- أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.
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