يلا شوت الجديد بث مباشر الأهلي والمحلة يلاشوت Ahli||مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة رابط ماتش AHly يوتيوب plus

بث مباشر مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الاربعاء، الموافق 22 يونيو 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاهلي والزمالك في تمام الساعة 09:30 مساء بتوقيت القاهرة.

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره فريق غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2021 - 2022.

يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد غزل المحلة

94 مباراة جمعت بين الأهلي وغزل المحلة، حقق المارد الأحمر الفوز في 52 مباراة، وحسم التعادل 30 مباراة، بينما فاز زعيم الفلاحين في 12 مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 126 هدفا في شباك غزل المحلة، واستقبلت شباكه 55 هدفا.

نجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة فى 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24مباراة.

يعد حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.