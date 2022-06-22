يلا شوت ÑÔŴ مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر yalla shoot يلا شوت رابط يوتيوب Ahly كورة لايف

بث مباشر الاهلي وغزل المحلة، بث مباشر مباراة الاهلي Al-Ahly and Ghazal Mahalla يستضيف اليوم ملعب “السلام” مباراة من العيار الثقيل للغاية بين الاهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري ضمن مباريات، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين ضمن مباريات اليوم، ويسعي فريق الاهلي في مباراة اليوم في مباراة الدوري المصري تحقيق الانتصار في مباراة، بث مباشر الاهلي وغزل المحله.



مباراة الأهلي وغزل المحلة مباراة مهمة وقوية تبدأ اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة في الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021-2022.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر على أون تايم سبورت

ينطلق لقاء الأهلي وغزل المحلة يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 الساعة الثامنة والنصف بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة - مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. - السعودية وقطر والحادي عشر والنصف قبل منتصف الليل في الإمارات - دبي - أبو ظبي.

معلق مباراة الأهلي وغزل المحلة

أيمن الكاشف

قائمة الاهلي ضد غزل المحلة



محمد الشناوي، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، بدر بنون، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبرت وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكة ومحمد أشرف وزياد طارق.

مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر