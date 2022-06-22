تجارة عمان تبحث والسفير البرازيلي تعزيز العلاقات الاقتصادية

بحث نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع السفير البرازيلي لدى المملكة روي أمارال، سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين الصديقين ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.



وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، أكد الخطيب وجود اهتمام خاص من تجارة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البرازيل في مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على تنظيم المشروعات المشتركة.



وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 419 مليون دولار، منها 293 مليون دولار مستوردات للمملكة، مقابل 126 مليون دولار صادرات معظمها من البوتاس والأسمدة الزراعية، معربا عن أمله في الوصول إلى التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي بين البلدين.



وأكد أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية المتخصصة والمستثمرين والمشاركة بالمعارض لدى الجانبين، وإيجاد الآليات المناسبة والفاعلة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين البلدين.



وأبدى الخطيب استعداد غرفة تجارة عمان لنشر الفرص التجارية والاستثمارية الواردة إليها من الجانب البرازيلي وتعميمها على القطاعات التجارية والخدمية.

بدوره، أشار السفير أمارال إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية والاقت

صادية مع المملكة، وتعميق التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا وجود رغبة لدى الجانب البرازيلي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.



وأوضح أن البرازيل تسعى لزيادة مستورداتها من السلع الأردنية، ولا سيما الأسمدة نظرا لتطور القطاع الزراعي في بلاده وارتفاع كميات الإنتاج لتعزيز الأمن الغذائي وما يقابله زيادة في الطلب على الأسمدة.



وأضاف السفير أمارال أن التجارة بين الأردن والبرازيل تطورت بشكل كبير في كلا الاتجاهين، حيث نمت صادرات الأردن إلى البرازيل خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 60 بالمئة، فيما زادت المستوردات لنفس الفترة 250 بالمئة.



وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية منها، وأبدى الجانبان رغبتهما بتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والبناء على ما انجز مع وجود إمكانية لزيادة الصادرات الأردنية للبرازيل وتنويعها خاصة الزيتون وزيت الزيتون وأملاح البحر الميت.



حضر اللقاء مدير عام الغرفة هشام الدويك وعدد من أعضاء نقابة تجار المواد الغذائية والمستوردين، ومن الجانب البرازيلي القنصل خوسيه فيريرا والسكرتير الأول أنطونيو دي سيلفا.