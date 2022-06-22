يلا شوت ON Time 1 مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر لايف اليوم 22-06-2022 الدوري المصري ahly online

كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الاربعاء، الموافق 22 يونيو 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاهلي والزمالك في تمام الساعة 09:30 مساء بتوقيت القاهرة.

يلا شوت مباراة الاهلي وغزل المحله بث مباشر ضمن التغطية الخاصة من بوابة نيوز مصر لمباريات الدوري المصري اليوم، ننشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحله بث مباشر ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2022، في قمة مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق ومتابعي الاحمر في كل مكان.

بث مباشر مباراة الاهلى وغزل المحله يلا شوت

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، جمعهم من تحقيق الانتصار في أربعة عشر مباراة، والتعادل في سبع لقاءات، وهزم في 4 لقاءات، بينما على الناحية الأخرى يحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، جمعهم من تحقيق الانتصار في 5 مواجهات، والتعادل في 10 مباريات، وهزم في 6 مباريات.

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ومن المقرر تقام مباراة الاهلي والمحلة بث مباشر كورة اون لاين لايف اليوم في الدوري المصري في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت فلسطين، العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الأردن، العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت سوريا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحله بث مباشر

تنقل مباراة الاهلي مباشرةً على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2021، لذا ستكون مشاهدة المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1، وبتعليق صوتي المتميز أيمن الكاشف..