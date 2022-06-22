تعرف على أرخص 3 سيارات موديل 2022 في الأسواق

منذ بداية عام 2022، شهدت سوق السيارات تغيرا كبيرا في الأسعار، فمنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا شهدت السوق زيادات كبيرة ومتلاحقة في أسعار السيارات، بصفة غير مسبوقة، لذا فإن امتلاك سيارة خاصة في تلك الفترة أمر يجده الكثيرون من الصعوبة عليهم نظرا للتكاليف والمبالغ العالية التي يسمعون عنها ويتم تداولها.

وعلى الرغم من تغيرات السوق بصورة جنونية، إلا أن هناك بعض السيارات التي يمكن شراؤها موديل 2022 وتتميز بأسعارها المناسبة بالنسبة للكثيرين.

أرخص سيارات 2022

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أرخص سيارات موديل 2022 في الأسواق التي يصل سعرها إلى أقل من 200 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو «هاتشباك»

تباع سيارة سوزوكي ألتو الهاتشباك بفئة واحدة وتصل إلى سعر 160 ألف جنيه.

ومن مواصفات سوزوكي ألتو، وجود محرك صغير 3 سلندر سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 20 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 130 كم في الساعة، كما أنها تستهلك في المتوسط 3 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي اسبريسو

تقدم سوزوكي 188 بفئة واحدة من التجهيزات في الأسواق بسعر رسمي يصل إلى 177 ألف جنيه.

وهذه السيارة مزودة بمحرك صغير 3 سلندر سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا، كما يوجد بها ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وبالنسبة للبنزين فإن تلك السيارة تستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

لادا جرانتا

يبدأ سعر سيارة سيدان جديدة روسية الصنع موديل 2022 من 194 ألفا و500 جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي.

وتقدم السيارة في الأسواق بنسختين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي، بقوة 67 حصان مع عزم أقصى 140 نيوتن متر عند 3800 لفة بالدقيقة، كما يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.