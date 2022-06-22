غرفة عجمان تبحث التعاون مع نظيرتها بالدارالبيضاء

بحث وفد من غرفة تجارة وصناعة عجمان مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء ـالمملكة المغربية، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الداعمة لتنمية البيئة الاقتصادية، وذلك ضمن جهود غرفة عجمان لتكثيف قنوات تعاونها الخارجي بهدف استشراف وصناعة مستقبل الاعمال وتعزيز استدامة ونمو مجتمع الاعمال في عجمان.

جاء ذلك خلال زيارة وفد غرفة عجمان لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء على هامش مشاركتها وعدد من مصانع الإمارة في فعاليات المعرض التجاري " كوسموتيستا ""Cosmetista Expo North & West Africa" خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في الدار البيضاء.

حضر اللقاء المشترك في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء زكريا سهيل المدير العام وحكيمة الكناني رئيس التدريب في غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، ومن جانب غرفة عجمان عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء.

وخلال اللقاء رحب زكريا سهيل مدير عام غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بوفد غرفة عجمان، وأكد على متانة وعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، مشيدًا بتنوع المقومات والفرص الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها الدار البيضاء وإمارة عجمان الأمر الذي يعزز قنوات التعاون والشراكة مستقبلًا.

من جانبه أكد عبدالله النعيمي، أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تعاونها مع غرف التجارة من كافة الدول بهدف رصد افضل الممارسات وتطوير خدماتها بما يواكب تطلعات أصحاب الاعمال،وقدم نبذة حول مقومات البيئة الاقتصادية وفرص الاستثمار في إمارة عجمان في كافة القطاعات،وما توفره الإمارة من مزايا تنافسية وتسهيلات لأصحاب الاعمال والمستثمرين الجدد لضمان سهولة ممارسة الأعمال.

ووجه مدير إدارة علاقات ودعم الاعضاء في غرفة عجمان الدعوة إلى غرفة الدار البيضاء ومؤسسات التعليم العالي إلى للمشاركة في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2023، كماوجه الدعوة لزيارة إمارة عجمان والتعرف عن كثب حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بإمارة عجمان.

