بعد الزيادة.. تعرف على أسعار رحلات الحج 2022 الجديدة

تعتبر أسعار رحلات الحج بعد الزيادة، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث بعد إعلان اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، بقيامها للسفر للأراضي المقدسة لمعاينة سكن الحجاج والانتهاء من تحديد قيمة رسوم الخدمات المقدمة إلى الحجاج من المصريين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار الحج الجديدة 2022 بعد الانتهاء من تحديد رسوم خدمات الطواف في المملكة العربية السعودية في السطور التالية:

أسعار رحلات الحج 2022

وقال فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جرى تحديد أسعار رحلات الحج 2022 النهائية، بعد تحديد أسعار خدمات طواف، لتكون الزيادة برحلات الحج الاقتصادي نحو 12 ألف جنيه، بينما وصلت الزيادة في رحلات الحج الـ5 نجوم نحو 16 ألف جنيه، وجاءت تفاصيل الأسعار كالآتي:

رحلات الحج الاقتصادي، تحسين بسعر 94 ألفًا و500 جنيه بدلًا من 82 ألفا و500 جنيه غير شامل تذكرة الطيران.

رحلات الحج الاقتصادي موسم كامل أصحبت بسعر 104 آلاف و500 جنيه، بدلا من 92 ألفًا و500 جنيه غير شامل تذكرة الطيران.

رحلات الـ5 نجوم صف ثان، أصبحت بسعر 173 ألفًا و500 جنيه، بدلا من 157 ألفًا و500 جنيه، غير شامل تذكرة الطيران.

رحلات الـ5 نجوم صف أول، أصبحت بسعر 193 ألفًا و500 جنيه، بدلًا من 177 ألفًا و500 جنيه، غير شامل تذكرة الطيران.

ما سبب تغير أسعار رحلات الحج 2022؟

وبحسب بيان اللجنة العليا للحج والعمرة فإن الأسعار التي تم الإعلان عنها سابقًا عن رحلات الحج الاقتصادي والـ5 نجوم، كانت أسعارًا استرشادية، حيث كانت اللجنة في انتظار تحديد المملكة لأسعار خدمات الموسم الجديد.

وبعد تحديد أسعار تلك الخدمات والضرائب وغيرها، قررت اللجنة أن تتحمل الشركات السياحية جزءًا من زيادة الأسعار المقررة، بينما يتحمل الحاج الجزء الآخر، ولم يتم تحديد نسبة الزيادة على كلا الجانبين حتى الآن.

أسعار خدمات الطوافة 2022

وبحسب بيان غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فقد جاءت أسعار خدمات إقامة وإعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة بكل من منى وعرفات كالآتي:

مستوى حج «مجر الكبش» وهو الأعلي وتصل قيمته 19500 ريال شاملة الخدمات والرسوم والضرائب.

مستوى الحج الخمس نجوم وقيمة الرسوم نحو 12400 ريال.

مستوى الحج الاقتصادي وقيمته 6100 ريال.