كورة لايف SSC1 HD يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي kora live

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر اليوم، حيث يخوض فريق الهلال مباراة قوية أمام الفتح اليوم الخميس في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بث مباشر مباراة الهلال ضد الفتح live

ويلتقي الهلال والفتح على أرضية استاد الأمير عبد الله بن جلوي وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي، ويدخل الهلال المباراة وفي جعبته 61 نقطة يحل بها في المرتبة الثاني، أما الفتح فيقبع بالمركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر اليوم

تنطلق مباراة الهلال والفتح الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتعرض مباراة الهلال والفتح عبر قناة SSC 1 HD الناقلة لمنافسات الدوري السعودي حصريًا.

الهلال بات قريبا من تحقيق لقب الدوري السعودي حال فوزه في مباراة اليوم وخسارة الاتحاد أمام الاتفاق في نفس التوقيت.