تابع لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر اليوم في tab3live الدوري السعودي SSC مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر اليوم 23-6-2022 يلا شوت

مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق، حيث يخوض فريق الاتحاد مباراة نارية أمام الاتفاق، بعدما فقد صدارة ترتيب الدوري السعودي، وذلك في الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق لايف

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي متساويا مع الهلال المتصدر، لكن الأخير يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، ولكل منهما 61 نقطة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

يستقبل فريق الاتفاق نظيره الاتحاد في الجولة 29 من الدوري السعودي، مساء يوم الخميس 23 يونيو 2022، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تقام اليوم الخميس 23 يونيو، مباريات الجولة التاسعة والعشرين “قبل الأخيرة” من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/22، وتُلعب جميع مباريات الجولة قبل الأخيرة المشتعلة في نفس التوقيت، عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.