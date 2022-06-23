"دي بي ورلد" و" الموانئ والجمارك بدبي" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير ميناء "كونستانتسا" الروماني

وقّعت الحكومة الرومانية مذكرة تفاهم مع كل من "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي" و"دي بي ورلد" لتطوير بنية تحتية جديدة في ميناء "كونستانتسا" بهدف تحويله إلى أحد أهم المراكز لسفن شحن البضائع المدحرجة على البحر الأسود.

جرى توقيع المذكرة من قبل سورين ميهاي غريندانو، وزير النقل والبنية التحتية الروماني، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا، ونائب رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي".

تستهدف وزارة النقل والبنية التحتية الرومانية تطوير محطة حاويات جديدة ورئيسية لشحن البضائع المدحرجة بهدف تعزيز حركة سفن البضائع في ميناء البحر الأسود، والذي أصبح بوابة عبور مهمة للتجارة في أوروبا الشرقية.. وسيتطلب ذلك استثمارًا ضخمًا وإجراءات محسّنة لتسريع عبور سفن البضائع المدحرجة عبر ميناء "كونستانتسا".

و تتيح مذكرة التفاهم لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي العمل مع "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد لحلول الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الشاملة في العالم، لتحديث وتطوير البنية التحتية على الرصيف البحري 2-إس في الميناء.

و بموجب الاتفاقية، ستنفذ "دي بي ورلد" مشروع التطوير مع توفير الاستثمارات المطلوبة له في الأصول المادية أو الإلكترونية للمساهمة في تحويل" كونستانتسا" إلى مركز رئيسي للواردات إلى أوروبا، من خلال تطوير البنية التحتية للميناء، إضافة إلى تزويده بماسح ضوئي متطور في المحطة الجديدة للبضائع المدحرجة، بما يقلّص الوقت الذي تستغرقه عمليات التفتيش بشكل كبير، ويعزز الكفاءة التشغيلية للميناء.

و قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "احتفلنا منذ بضعة أسابيع بمرور 18 عامًا على بدء عملياتنا في /دي بي ورلد – كونستانتسا/ ونفخر بالثقة المستمرة التي منحتنا إياها الحكومة الرومانية، ونتطلع إلى تقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد على المستوى العالمي والتي من شأنها أن تعزز دور الميناء والمكانة الاستراتيجية لرومانيا في المنطقة وتشكّل مذكرة التفاهم هذه دليلًا قويًا على متانة العلاقات الوثيقة التي نؤسسها مع شركائنا حول العالم".

وتدير "دي بي ورلد" محطة الحاويات الجنوبية المتطورة في ميناء "كونستانتسا" وفق عقد امتياز يمتد حتى عام 2049 وتبلغ طاقتها الاستيعابية من حيث حجم كميات المناولة المليون ونصف مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا، ليصبح بذلك "كونستانتسا" أكبر ميناء على البحر الأسود. كما توفر "دي بي ورلد" خدمة تنسيق كاملة لثلاثة خطوط سكك حديدية، بطول 600 متر لكل منها قادرة على التعامل مع ثلاثة قطارات كاملة تتصل بكل منها 30 عربة بضائع لنقل الحاويات في وقت واحد.

علاوة على ذلك، تواصل "دي بي ورلد" تنفيذ خططها لإنشاء محطة حاويات جديدة متعددة الوسائط للسكك الحديدية والطرق في مدينة أيود في رومانيا، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في النصف الأول من عام 2023.

و سيتم ربط محطة الحاويات بالسكك الحديدية إلى ميناء "كونستانتسا" لإنشاء طريق جديد لصادرات منطقة ترانسيلفانيا الرئيسية في وسط رومانيا التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للتصدير.

تعد " مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة " إحدى مؤسسات حكومة دبي والتي تأسست رسميًا في عام 2001، وتتضمن عددًا من الكيانات والسلطات التي تعمل تحت مظلتها وتشمل جمارك دبي والمنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، وسلطة موانئ دبي، بالإضافة إلى دائرة التخطيط والتطوير في دبي - تراخيص، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، إلى جانب الذراع الاستثمارية والذراع الأمنية للمؤسسة والممثلتين في إدارة الاستثمار وإدارة الأمن.

تعتمد المؤسسة على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لتقديم خدمات ذكية ومتميزة لمتعامليها، وتعمل بشكل دائم على تطوير آليات التعامل لتتوافق مع أفضل الممارسات ولتضمن سعادة وولاء المتعاملين بما يواكب التوجهات الحكومية.