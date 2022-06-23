تويوتا تستدعي سيارات كهربائية بعد أقل من شهرين على طرحها

أسقالت شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات يوم الخميس إنها ستستدعي 2700 سيارة (إي.في)، أول سيارة كهربائية تنتجها بأعداد كبيرة للسوق العالمي، بسبب خطر يتمثل في احتمال انفصال العجلات.

وقدمت تويوتا، كبرى شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات، طلب استدعاء السيارات الرياضية (بي.زد.4إكس) لوزارة النقل اليابانية. وقالت الشركة إن 2200 سيارة من بين 2700 كانت مخصصة لأوروبا فيما كانت 260 سيارة مخصصة للولايات المتحدة و20 إلى كندا و110 إلى اليابان.

وقالت شركة سوبارو يوم الخميس أيضا إنها استدعت من السوق العالمي نحو 2600 سيارة (سولتيرا)، أولى سياراتها الكهربائية بالكامل التي تنتجها بالاشتراك مع تويوتا، للسبب نفسه.

وقالت هيئة تنظيم السلامة في اليابان إن المنعطفات الحادة والكبح المفاجئ ربما يتسببان في فك مسامير العجلات، مما يزيد من خطورة انفصال العجلات عن المركبة.

وقالت إنها لا علم لها بأي حوادث نتجت عن هذا العيب.

ونصحت السائقين بالتوقف عن استخدام المركبة لحين اتخاذ إجراء إصلاحي "دائم".

وقال متحدثون باسم الشركتين إنه لم يتم بعد تسليم العملاء أي من السيارات المطلوب سحبها في اليابان لأنها كانت مخصصة لاختبارات القيادة والعرض.

وقالت تويوتا على موقعها الإلكتروني "نعتذر بحق عن أي إزعاج سببه لكم هذا الأمر... سنقوم بإصلاح (العيب) في أسرع وقت ممكن لكننا نتحقق من التفاصيل".

وقال متحدث باسم تويوتا إنه لم يتم استدعاء كل الطرز لكنه رفض الكشف عدد الطرز المطلوب سحبها.

وطلبت استدعاء السيارات الرياضية (بي.زد.4إكس) لوزارة النقل اليابانية. وقالت الشركة إن 2200 سيارة من بين 2700 كانت مخصصة لأوروبا فيما كانت 260 سيارة مخصصة للولايات المتحدة و20 إلى كندا و110 إلى اليابان.

وأعلنت شركة سوبارو عن استدعاءنحو 2600 سيارة (سولتيرا)، أولى سياراتها الكهربائية بالكامل التي تنتجها بالاشتراك مع تويوتا، للسبب نفسه.

وقالت هيئة تنظيم السلامة في اليابان إن المنعطفات الحادة والكبح المفاجئ ربما يتسببان في فك مسامير العجلات، مما يزيد من خطورة انفصال العجلات عن المركبة. وقالت إنها لا علم لها بأي حوادث نتجت عن هذا العيب. ونصحت السائقين بالتوقف عن استخدام المركبة لحين اتخاذ إجراء إصلاحي "دائم".

وقال متحدثون باسم الشركتين إنه لم يتم بعد تسليم العملاء أي من السيارات المطلوب سحبها في اليابان لأنها كانت مخصصة لاختبارات القيادة والعرض.