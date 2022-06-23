أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-6-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية رغم ارتفاعه هامشيًا في البورصات العالمية، وجاءت الأسعار كما يلي:



أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 864 جنيها.

عيار 21 يسجل 1008 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1152 جنيها.

الجنيه الذهب 8064 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وهو ما زاد من الاقبال علي المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.53% إلى 1842.53 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 1846.5 دولار للأونصة.

وعلي صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.3% إلى 21.49 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.34% إلى 926.8 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.67% إلى 1850.28 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب هامشيا، إذ أدى ضعف الدولار إلى دعم الطلب على السبائك.

كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على تراجع بنحو 1.9%، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.07%، ليصل إلى 1840.68 دولارًا للأوقية.

كما صعد سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم يوليو/تموز- بنحو 0.04%، عند 21.69 دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.79%، عند 941.32 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاديوم الفوري 1.17%، عند 1839.81 دولارًا للأوقية.



تراجع مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في نحو عقدين من الزمن؛ ما أعاد إحياء بعض الطلب على السبائك المسعّرة بالدولار بين المشترين في الخارج.

وقال كبير محللي السوق في سيتي إندكس، مات سيمبسون: "إنها عطلة عامة في الولايات المتحدة اليوم؛ ما يعني أن السيولة -ومن ثَم التقلب- من المرجح أن تكون أقل؛ ما يجعل التحركات الاتجاهية على الذهب صعبة دون محفز جديد".

ستُغلَق مكاتب الحكومة الفيدرالية ونظام الاحتياطي الفيدرالي وأسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة، الإثنين، بمناسبة عطلة يونيو/حزيران.

تراجعت الأسهم الآسيوية وحققت العقود الآجلة في وول ستريت مكاسب طفيفة وسط مخاوف من أن يؤكد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع التزامه بمحاربة التضخم مهما كان الألم المطلوب.

قال سيمبسون: "كان الذهب فعليًا في نطاق متقلب منذ 19 مايو/أيار بين 1805 دولارات و1880 دولارًا"، وهذا يجعلها سوقًا للمتداولين أكثر منها سوقًا للمستثمرين".

وأضاف: "نعتقد أن التجار سيختارون الشراء عند الانخفاضات فوق 1800 دولار والبيع عند الارتفاعات إلى ما دون 1880 دولارًا"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.