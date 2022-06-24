المركز الثقافي بالمملكة المتحدة يقيم أمسية فنية في حب مصر

أقام المركز الثقافي المصري في المملكة المتحدة، بالاشتراك مع بيت العائلة المصرية في لندن أمسية فنية في حب مصر.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من الدكتورة رشا كمال المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، رحبت فيها بالحاضرين، مؤكدة أن عملهم وأنشطتهم في بريطانيا تقوم كلها على تنمية حب الوطن للمقيمين خارجه.

وألقى اللواء أحمد المشرفي ملحق الدفاع المصرى ببريطانيا كلمة تحدث فيها عن دور الفن في تنمية الانتماء والمواطنة والتعبير عن حب الوطن، وأخيرًا تحدث الأستاذ مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن عن الدور المهم للموسيقى في حياتنا ليس فقط للطرب ولكنها تستعمل الآن للعلاج الطبي وتنمية المزروعات والاسترخاء وعدة مجالات أخرى.

شارك في الأمسية الفنان المصرى وائل انور خريج معهد العالي للموسيقى بعدة مقطوعات موسيقية مصرية وإنجليزية ممزوجة بطريقة كلاسكية حازت إعجاب الحضور وتغنوا معها.

وتضمن البرنامج عدة مقطوعات موسيقية مصرية بتوزيع غربي وبعض الموسيقي العالمية.

والفنان وائل أنور يسعى إلى دمج الموسيقى والإحساس المصرى بالعالمية وهو اول عازف يعزف في المطارات المصرية تشجيعًا وترحيبًا للسياحة العالمية، وفي نهاية الأمسية تغنى الجميع بالأغاني الوطنية المصرية.