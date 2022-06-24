بيتعاطى مخدرات.. والد رنين ضحية زوجها بحلوان يروي تفاصيل محاولة قتلها

قال حامد عزت والدة الزوجة رنين الذي قام زوجها بالتعدي عليها وقطع أذنها وطعنها قرابة 20 طعنة متفرقة في جسدها، "إن زوجها يتعاطي مخدر الحشيش كانت مبيت النية لقتها، مضيفا: كان عايز يقتل مراتي وأولادي،.. رنين كان لديها كوافير قبل الزواج، وبعد الزواج أغلقته بسبب حملها ولكن زوجها لم يعجبه الأمر وأمرها بإعادة فتح الكوافير لمساعدته في مصاريف البيت.

وأضاف حامد عزت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "رنين قالتله إزاي أشتغل وأنا حامل، وهددها بأنه سيقتلها لكن رنين لم تأخذ الأمر على محمل الجدية ولم تتخيل أنه سوف يفعل ذلك.

تابع، زوجها منطوي وكان يتعامل مع أسرته بشكل جيد لا غبار عليه، مضيفا: "بنتي هي كل حياتي أنا عايزها ترجع زي الأول، مضيفا: المتهم أصاب خاله وأمه أثناء دفاعهم عنها".