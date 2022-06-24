والد رنين ضحية زوجها بحلوان ينهار على الهواء: بنتي كل حياتي

والد رنين ضحية زوجها بحلوان باكيا: رجعولي بنتي زي الأول

كشف حامد عزت والدة الزوجة رنين الذي قام زوجها بالتعدي عليها وقطع أذنها وطعنها قرابة 20 طعنة متفرقة في جسدها، تفاصيل جديدة حول الواقعة لافتا إلى أن زوجها منطوي وكان يتعامل مع أسرته بشكل جيد لا غبار عليه، مضيفا: "بنتي هي كل حياتي أنا عايزها ترجع زي الأول".

وأضاف حامد عزت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "زوجها كانت مبيت النية، وكان عايز يقتل مراتي وأولادي، مضيفا: رنين كان لديها كوافير قبل الزواج، وبعد الزواج أغلقته بسبب حملها ولكن زوجها لم يعجبه الأمر وأمرها بإعادة فتح الكوافير لمساعدته في مصاريف البيت.

تابع، " رنين قالتله إزاي أشتغل وأنا حامل، وهددها بأنه سيقتلها لكن رنين لم تأخذ الأمر على محمل الجدية ولم تتخيل أنه سوف يفعل ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=PAp8Ya9z9dQ