أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 24-6-2022

استقرت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 1.5 إلى 3.5 جنيه.



اسعار الخضراوات اليوم



وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 7 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور



وبلغ سعر الفلفل الألوان 7 إلى 11 جنيها في سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيه والثوم 2 إلى 3 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق ولكن نحاول تحقيق اكتفاء يتيح مزايا نسبية لبعض المنتجات، موضحا أن الدولة المصرية في ظل محدودية الموارد ومحدودية الأرض استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.

]وأضاف " القصير"، أن الدولة حققت اكتفاء ذاتي في العديد من الخضر والفاكهة، موضحا أن المحاصيل السكرية وصلنا لاكتفاء ذاتي بنسبة 92 % وفي الأسماك وصلنا لاكتفاء ذاتي بنسبة 90%، ويتبقى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة واللحوم الذي نعمل عليه حاليا.

ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الدولة تقوم بعدد من المشروعات لزيادة الرقعة الزراعية مثل “توشكى الخير، وشرق العوينات، وغرب المنيا وغيرها، كما عملنا على أن تكون إنتاجية الفدان من القمح، تصل ما بين 20 إلى 25 أردب للفدان الواحد.

وأكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن احتياج مصر من اللحوم حوالى مليون طن، ونقوم بإنتاج أكثر من 500 ألف طن ونستورد 400 الف طن، أي أنه ننتج ما يقرب من 55% من احتياجات الشعب المصري.