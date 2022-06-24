أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-6-2022

استقرت أسعار اللحوم بكافة أنواعها، في الأسواق اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.



أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.



استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحي المبارك

كشف المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عقد مؤتمر صحفي موسع للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح السبت المقبل.

وأوضح "إعلامي التموين"، أن المؤتمر المقرر انعقاده بمقر الوزارة، السبت المقبل، يطرح فيه وزير التموين استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، وما يستجد من أعمال في هذا الشأن.

وأضاف مصدر بالتموين لـ "الفجر"، أنه من المقرر أن يستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مستجدات موسم توريد القمح عن هذا العام، وحصيلة ما تم توريده حتى الآن، علاوة على تحديد موعد انتهاء الموسم.



وفي أبريل الماضي، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط – وزير المالية، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، قرارًا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلا من الخامس عشر من ابريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ونص القرار الصادر من السادة الوزراء ان يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، احمد كمال، بأن القرار الصادر من الوزراء يأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن مضيفًا أن عدد كبير من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام.

وأضاف كمال، أن وزارة التموين جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مشيرًا إلى توجيهات من وزير التموين للجهات المسوقة للقمح هي تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الاقماح الموردة لهم على ان تكون مطابقة لشروط التوريد التي وضعت من قبل.

وأكد معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، على أن الوزارة استعدت جيدا لاستقبال ما يقرب من 6 مليون طن مستهدفين هذا العام وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.