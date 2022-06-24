بدء تسليم وحدات مشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

الاقتصاد
مشروع دار مصر
مشروع دار مصر
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حدد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 26/6/2022، وحتى يوم الإثنين الموافق 18/7/2022، كموعد لتسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل بعدد 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية.


واوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 327، يوم الأحد 26/6/2022، ووحدات العمارة 342، يوم الإثنين 2022/6/27، ووحدات العمارة 343، يوم الثلاثاء 2022/6/28، ووحدات العمارة 344، يوم الأربعاء 2022/6/29، ووحدات العمارة 328، يوم الأحد 2022/07/03، ووحدات العمارة 329، يوم الإثنين 2022/07/04، ووحدات العمارة، 325، يوم الثلاثاء 2022/07/05.


وقال: سيتم تسليم وحدات العمارات 326، يوم الأربعاء 2022/07/06، ووحدات العمارة 322، يوم الخميس 2022/07/07، ووحدات العمارة 323، يوم الأحد 2022/07/17، ووحدات العمارة 347، يوم الإثنين 2022/07/18.


وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان ( فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمـالى خلف الداون تاون ) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

دار مصر تسليم وحدات مشروع دار مصر القاهرة الجديدة منطقة القرنفل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

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