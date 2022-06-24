حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24-6-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق الـ24 من يونيو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا مؤقتا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين الـ2 و3 درجات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة حالة الطقس ودرجات الحرارة ترتفع بشدة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما ترتفع على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 37 24

الإسكندرية 32 23

مطروح 30 22

سوهاج 39 25

قنا 39 26

أسوان 41 26