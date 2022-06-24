حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24-6-2022 فى مصر

منوعات
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق الـ24 من يونيو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا مؤقتا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين الـ2 و3 درجات.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 

وأوضحت الهيئة حالة الطقس ودرجات الحرارة ترتفع بشدة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما ترتفع على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

 

القاهرة   37    24 

الإسكندرية   32   23 

مطروح   30   22 

سوهاج   39   25 

قنا   39   26 

أسوان   41   26 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة النهاردة توقعات حالة الطقس والحرارة
Advertisements

الأكثر قراءة

بالثلاثة.. الهلال يجتاز الفتح ويقترب من لقب الدوري

عاجل.. السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

ريمونتادا مثيرة.. الاتحاد يقهر الاتفاق في الدوري السعودي

عاجل.. السيسي يوجه رسالة هامة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة

عاجل.. الأهلي يُنهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد

الهلال يهزم الفتح في الدوري ويقترب من اللقب

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

حبس المتهمين في مشاجرة بالإسكندرية