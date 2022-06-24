الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تنمو في الربع الأول من 2022



أعلن تقرير حكومي أنّ الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة سجلت نموًا في الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكد تقرير مشترك، أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع "يونيونكاميري" و"انفوكاميري" و"ميديوكريديتو شنترالي"، تسجيل نموًا إيجابيا في 2021.

ووفقا للتقرير، كان هناك إجمالي 14362 شركة ناشئة مبتكرة مسجلة في القسم الخاص بسجل الأعمال، بزيادة قدرها 285 وحدة أي ما يعادل 2 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة بالربع السابق.

وأظهر بيانات التقرير حضور النساء في هذا القطاع، فقد أشار إلى أنّ 43.4 في المائة من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لديها امرأة واحدة على الأقل في هيكل الشركة، أما الشباب فأوضح التقرير أنّ 16.9 في المائة من إجمالي الشركات أسسها أشخاص تحت 35.

إقليميًا، تم تأكيد لومباردي كمنطقة مركزية للشركات الناشئة الإيطالية المبتكرة بنسبة 27 في المائة من الإجمالي الوطني، ولا سيما مقاطعة ميلانو وحدها التي تمثل 18.9 في المائة مع 2720 شركة ناشئة نشطة، تليها روما بـ1.555 شركة ناشئة و10.8 في المائة من إجمالي الشركات الناشئة على المستوى الوطني.

استمر نشاط ريادة الأعمال، الذي تم تسجيله بالفعل في السنوات الأخيرة في ترينتينو ألتو أديجي أيضًا، مما يثبت أنه المنطقة التي تضم أعلى كثافة من الشركات المبتكرة: 5.5 في المائة من جميع الشركات التي تم تأسيسها في السنوات الخمس الماضية هي شركات ناشئة.