8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2031 مبايعة بقيمة 5.15 مليار درهم منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 1.15 مليار درهم و1757 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 126 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 154 مبايعة بقيمة 333 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 223 مبايعة بقيمة 632 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 173 مبايعة بقيمة 527 مليون درهم وثالثة في الجداف بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.73 مليار درهم منها 81 رهن أراض بقيمة 1.14 مليار درهم و435 رهن فلل وشقق بقيمة 1.59 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 702 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الثالثة بقيمة 352 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 77 هبة بقيمة 151.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 12 مليون درهم.

و بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 943 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 248 مبايعة بقيمة 588.75 مليون درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 137.86 مليون درهم و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 450.9 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 6 ملايبن درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 329.01 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 65.41 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 263.59 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 40 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 25.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة أبو هيل بقيمة 4 ملايين درهم.