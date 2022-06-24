سعر الذهب اليوم الجمعة 24-6-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ24 من يونيو 2022، بنحو جنيه مصري، بينما واصل سعر الذهب العالمي مستوى الـ1827 دولار.

وترد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الجمعة 24-6-2022 في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة، عيار 862 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 أكثر العيرة انتشارا في جمهورية مصر العربية 1005 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1147 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

وسجل سعر الجنيه الذهب 8038 جنيها، فيما وصلت أونصة الذهب إلى 1827 دولار.

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا عنيفا على المستوى العالمي، ومع ذلك لا يزال الذهب ضمن النطاق الأمن لذلك خيار الاستثمار في الذهب كنوع من التحوط جيد.