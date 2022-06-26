يلا شوت plus مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر Ahly دون تقطيع رابط ماتش الاهلي NOW دون تقطيع

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الفجر الرياضي
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز بث مباشر
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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر.. يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم كورة لايف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر ahly في نسخته القديمة 2021.

 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره نادي بيراميدز، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر القديم.

 

 

ويلتقي النادي الأهلي بنظيره نادي بيراميدز، وذلك مساء يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

وتنقل أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة كأس مصر.

 

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز، سيلتقي بنظيره بتروجيت في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

 

 

 

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