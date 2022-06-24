حالة الطقس غدا السبت 25-6-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

موجة من الطقس شديد الحرارة شهدتها كافة الأنحاء اليوم، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس غدا، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 25 يونيو 2022، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط يكون معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر يكون معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 25 يونيو 2022، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 36 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 22

مطروح 28 22

السلوم 30 23

سيوة 37 21

بورسعيد 31 24

دمياط 31 24

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 22

نخل 35 16

نويبع 38 24

طابا 34 21

كاترين 31 15

الطور 34 24

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 38 25

أبو رماد 37 25

حلايب 36 28

رأس حدربة 34 27