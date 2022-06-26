يلا شوت ŇÔŴ مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر.. كورة لايف AHLY رابط ماتش الأهلي ON TIME SPORTS

يلا شوت الجديد.. بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2020-2021.

الأهلي يسعى لفك عقدة بيراميدز في الكأس

وخلال آخر مباراة جمعت الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز نجح الفريق الأحمر في التفوق بنتيجة كبيرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة، ومن ثم يتسلح أصحاب الرداء الأحمر بذلك الانتصار، من أجل فك عقدة مواجهات بيراميدز في كأس مصر.

الأهلي خاض مواجهة مع بيراميدز منذ أن كان تحت مسمى الأسيوطي، في 30 أبريل عام 2018، وفاز الأسيوطي وقت أن كان يتولى قيادته الفنية علي ماهر، وأحرز هدف الفوز وقتها عمر كمال عبد الواحد، وأطاح بالفريق الأحمر من بطولة الكأس.

بيراميدز أطاح بالأهلي من الكأس عام 2019

في 17 أغسطس عام 2019 التقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز، في دور الستة عشر لبطولة لكأس مصر، وتفوق بيراميدز، بهدف دون رد، أحرزه إريك تراوري، ليودع أصحاب الرداء الأحمر البطولة الأقدم بالكرة المصرية.

صدام للمرة الثالثة مع بيراميدز في كأس مصر

وسيكون الأهلي في صدام مع بيراميدز للمرة الثالثة في كأس مصر، وتلك المرة في دور الثمانية لنسخة 2020- 2021، في لقاء لا بد من حسم الفائز فيه لتحديد من يواجه بتروجت في الدور نصف النهائي، ثم من يواجه الزمالك في المباراة النهائية المحدد لها 21 يوليو المقبل.