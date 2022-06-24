ارتفاع صادرات مصر من "المواد العازلة" بقيمة 18 مليون دولار خلال 4 شهور

ارتفعت صادرات مصر من المواد العازلة بنسبة 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022 لتبلغ 18 مليون دولار، في مقابل 13 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أنه تم تصدير مواد عازلة لنحو 55 دولة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.

ولفت، إلى استحواذ 5 دول على 57،3% من صادرات المواد العازلة، يأتي على رأسها اتحاد نيجيريا بقيمة 4،328 مليون دولار، في مقابل 2،324 مليون دولار بنمو 86%، تليها ليبيا بما قيمته 2،765 مليون دولار، مقابل 1،181 مليون دولار بارتفاع قدره 134%، والهند بما قيمته 1،556 مليون دولار، في مقابل 624 ألف دولار بنمو 149%.

وذكر التقرير، أن صادرات المواد العازلة لفيتنام ارتفعت بنسبة 47% لتبلغ 906 آلاف دولار، في مقابل 615 ألف دولار، ولكينيا بنسبة 28% لتسجل 752 ألف دولار في مقابل 587 ألف دولار.

وعلى جانب آخر لفت التقرير، إلى ارتفاع صادرات "المواسير" بنسبة 57% خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2022 لتبلغ 3،748 مليون دولار في مقابل 2،383 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، حيث تم التصدير لنحو 24 دولة.

ونوه، باستحواذ 5 دول على 77،3 % من صادرات المواسير، موضحا أن صادرات المواسير إلى الإمارات بلغت بما قيمته 661 ألف دولار في مقابل 18 ألف دولار بنمو 3656%.

وأشار التقرير، إلى أن صادرات المواسير إلى الكويت بلغت نحو 233 ألف دولار في مقابل ألفي دولار بنمو 14539%، وإلى "المملكة العربية السعودية" نحو 595 ألف دولار في مقابل 60 ألف دولار بنمو 895%، وإلى "تونس" نحو 633 ألف دولار في مقابل 243 ألف دولار بنمو 160%.

ومن ناحية أخرى ذكر التقرير ارتفاع صادرات "الجسور والصهاريج" بنسبة 67% لتسجل 153 مليون دولار في مقابل 92 مليون دولار، حيث تم التصدير لنحو 100 دولة.

ولفت، إلى استحواذ 5 دول على 52،4% من إجمالي صادرات الجسور والصهاريج، يأتي على رأسها تايلاند بقيمة 35،005 مليون دولار، في مقابل 1،842 مليون دولار بنمو 1800%، تليها ليبيريا في المرتبة الثانية بقيمة 23،809 مليون دولار في مقابل 41 ألف دولار بنمو 57326%.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع صادرات الجسور والصهاريج إلى اليابان لتسجل 6،593 مليون دولار في مقابل 1،898 مليون دولار بنمو 247%، بينما تراجعت إلى السعودية بنسبة 17% لتسجل 8،169 مليون دولار في مقابل 9،869 مليون دولار، ولتنزانيا بنسبة 11% لتبلغ 6،569 مليون دولار، في مقابل 7،342 مليون دولار.

في حين أشار التقرير، إلى ارتفاع صادرات المواد المحجرية والمعدنية بنسبة 15% لتسجل 130 مليون دولار في مقابل 113 مليون دولار، حيث تم التصدير إلى 81 دولة.

وأوضح، استحواذ 5 دول على 57% من صادرات المواد المحجرية والمعدنية، تأتي على رأسهم الهند بما قيمته 34،955 مليون دولار في مقابل 26،868 مليون دولار بنمو 30%، تليها اندونيسيا بقيمة 16،049 مليون دولار في مقابل 21،751 مليون دولار بتراجع 26%.

وأضاف التقرير، أن هناك ارتفاع بصادرات المواد المحجرية والمعدنية إلى البرازيل بنسبة 35076% لتسجل 6،648 مليون دولار في مقابل 19 ألف دولار، ولاتحاد ماليزيا-ملايو سابقا بنسبة 40% لتبلغ 8،643 مليون دولار في مقابل 6،16 مليون دولار.